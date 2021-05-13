Боксер Тайсон Фьюри обратился за помощью к казахстанцу

Команда британского боксера Тайсона Фьюри (30−0−1, 21 КО) пригласила казахстанского супертяжа Ивана Дычко (9−0, 9 КО) в свой лагерь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

С помощью Дычко Фьюри планирует качественно подготовиться к мегафайту с Энтони Джошуа (24−1, 22 КО).

— Инициатором был тренер Шугар Хилл: он смотрел бои Ивана, ему нравится его стиль, и он хотел, чтобы Ваня тоже был частью кэмпа, — рассказал менеджер Дычко Зия Алиев.

Ожидается, что бой Джошуа — Фьюри состоится 14 августа в Саудовской Аравии.