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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкин — это просто машина». Узбекский «Монстр» рассказал о желании быть похожим на GGG

Он рассказал, что ему нравится.

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16
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26-летний узбекский топ-проспект Исраил The Dream Мадримов (7−0, 5 КО) по прозвищу «Монстр» ответил на вопрос о сравнении с чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). В интервью YouTube-каналу «Боксерская правда» он признался, что хотел бы быть похожим на GGG.

Напомним, что Мадримов несколько раз дрался в США в карде у знаменитого казахстанца. Самого Головкина он называл своим любимым боксером.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Тебя много сравнивают с Головкиным. У тебя больше «игровуха» идет, а Гена уже сложился как жесткий панчер, большинство боев именно напором выигрывает. Как ты относишься к такому сравнению?

— Геннадий Головкин — это просто машина. Бьет жестко. У меня такого стиля нет. Я хочу быть похожим на Гену, но у каждого боксера разная техника. Я уважаю Гену как человека, как боксера, и много чего беру у него на вооружение и по-человечески, и по-боксерски. Что мне нравится — он хорошо контролирует происходящее в ринге, прессинг делает.

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