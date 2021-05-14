«Головкин — это просто машина». Узбекский «Монстр» рассказал о желании быть похожим на GGG

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

26-летний узбекский топ-проспект Исраил The Dream Мадримов (7−0, 5 КО) по прозвищу «Монстр» ответил на вопрос о сравнении с чемпионом мира по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО). В интервью YouTube-каналу «Боксерская правда» он признался, что хотел бы быть похожим на GGG.

Напомним, что Мадримов несколько раз дрался в США в карде у знаменитого казахстанца. Самого Головкина он называл своим любимым боксером.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TS31OoZrGJ8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Тебя много сравнивают с Головкиным. У тебя больше «игровуха» идет, а Гена уже сложился как жесткий панчер, большинство боев именно напором выигрывает. Как ты относишься к такому сравнению?