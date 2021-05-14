«Головкин — это просто машина». Узбекский «Монстр» рассказал о желании быть похожим на GGG
Он рассказал, что ему нравится.
Он рассказал, что ему нравится.
26-летний узбекский
Напомним, что Мадримов несколько раз дрался в США в карде у знаменитого казахстанца. Самого Головкина он называл своим любимым боксером.
— Тебя много сравнивают с Головкиным. У тебя больше «игровуха» идет, а Гена уже сложился как жесткий панчер, большинство боев именно напором выигрывает. Как ты относишься к такому сравнению?
— Геннадий Головкин — это просто машина. Бьет жестко. У меня такого стиля нет. Я хочу быть похожим на Гену, но у каждого боксера разная техника. Я уважаю Гену как человека, как боксера, и много чего беру у него на вооружение и