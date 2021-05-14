Боксеры Чудинов и Алоян проведут поединки в рамках ПМЭФ

«Нас ожидает очень интересный и статусный турнир с сильным кардом участников, — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. — Вечер бокса станет настоящим украшением ПМЭФ. В этом шоу каждое противостояние имеет свою изюминку, а в главных боях вечера бокса на ринг выйдут наши титулованные боксеры — Чудинов и Алоян. Безусловно, именно эти спортсмены будут явными фаворитами своих встреч, также обратил бы внимание на дебют по профессионалам наших молодых звездочек — Ильи Попова и Руслана Колесникова».