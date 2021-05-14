Боксеры Чудинов и Алоян проведут поединки в рамках ПМЭФ

Поединки пройдут 4 июня. «Бой Федора Чудинова и Рино Либенберга возглавит боксерское шоу, — сказал собеседник агентства. — В со-главном поединке встретятся Михаил Алоян и Линдайл Чемеси».
«Нас ожидает очень интересный и статусный турнир с сильным кардом участников, — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. — Вечер бокса станет настоящим украшением ПМЭФ. В этом шоу каждое противостояние имеет свою изюминку, а в главных боях вечера бокса на ринг выйдут наши титулованные боксеры — Чудинов и Алоян. Безусловно, именно эти спортсмены будут явными фаворитами своих встреч, также обратил бы внимание на дебют по профессионалам наших молодых звездочек — Ильи Попова и Руслана Колесникова».
Петербургский международный экономический форум состоится 2—5 июня, он пройдет очно, с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В архитектуре деловой программы запланировано более 100 дискуссий.