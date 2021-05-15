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09:56 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира рассказал о попытках попасть на пресс-конференции Головкина и обвинил топов в избегании боев

Досталось от него «Канело».

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Обладатель пояса WBO в среднем весе Деметриус Андраде (30−0, 18 КО) считает, что суперзвезда бокса Сауль «Канело» Альварес (56−1−2, 38 КО) три последних года избегает поединка с ним, — еще с тех пор, как был чемпионом в категории до 72,6 кг. Американец видит подтверждение своих догадок в том, что пару лет назад «Канело» за меньший на пять миллионов долларов гонорар выбрал в соперники чемпиона WBO в полутяжах Сергея Ковалева, а не его.

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33-летний боксер из штата Род-Айленд раздосадован, что после заключения масштабного контракта со стримингом DAZN промоутер Эдди Хирн, «как предполагалось, должен был устраивать крупные бои», но до сих пор так и не сделал ему что-то мощное.

«Он предложил Чарло семь миллионов долларов за бой со мной. И предложил Канело 40 миллионов за встречу со мной. Вместо этого Сауль подрался с Ковалевым за 35 миллионов, — утверждал Деметриус в программе АKHi TV. — Альварес же хотел объединить средний вес после того, как победил GGG в 2018-м. Но сказал, что с Андраде драться не будет и выйдет против Ковалева».

Деметриус еще некоторое время сетовал в подкасте на то, как пытался пробраться на пресс-конференции Геннадия Головкин и Джермалла Чарло, а его якобы не пускали. Боец в итоге заявил, что все топы его избегают и находят самые разные отмазки, чтобы не выходить с ним в ринг.

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