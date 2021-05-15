Чемпион мира рассказал о попытках попасть на пресс-конференции Головкина и обвинил топов в избегании боев

Обладатель пояса WBO в среднем весе Деметриус Андраде (30−0, 18 КО) считает, что суперзвезда бокса Сауль «Канело» Альварес (56−1−2, 38 КО) три последних года избегает поединка с ним, — еще с тех пор, как был чемпионом в категории до 72,6 кг. Американец видит подтверждение своих догадок в том, что пару лет назад «Канело» за меньший на пять миллионов долларов гонорар выбрал в соперники чемпиона WBO в полутяжах Сергея Ковалева, а не его.

33-летний боксер из штата Род-Айленд раздосадован, что после заключения масштабного контракта со стримингом DAZN промоутер Эдди Хирн, «как предполагалось, должен был устраивать крупные бои», но до сих пор так и не сделал ему что-то мощное.

«Он предложил Чарло семь миллионов долларов за бой со мной. И предложил Канело 40 миллионов за встречу со мной. Вместо этого Сауль подрался с Ковалевым за 35 миллионов, — утверждал Деметриус в программе АKHi TV. — Альварес же хотел объединить средний вес после того, как победил GGG в 2018-м. Но сказал, что с Андраде драться не будет и выйдет против Ковалева».