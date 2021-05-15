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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы заинтриговал заявлением о своем будущем

На ринг он должен вернуться в июне.

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Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) встретился со своим менеджером и обсудил свое будущее, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Мой менеджер Эгис Климас. Мы встретились сегодня и обсудили новый уровень моей карьеры. Впереди много хороших новостей», — написал боксер на своей странице в Instagram.

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Жанибек свой следующий поединок проведет в июне в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперник пока неизвестен, но им может стать американец Роб Брант (26−2, 18 КО).

Напомним, что Алимханулы должен был драться на вечере бокса в Алматы 27 февраля, но вынужден был сняться из-за повреждения. Он владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas.

Свой последний поединок казахстанец провел в октябре прошлого года, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16−4, 6 КО).

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