Жанибек Алимханулы заинтриговал заявлением о своем будущем
На ринг он должен вернуться в июне.
На ринг он должен вернуться в июне.
Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) встретился со своим менеджером и обсудил свое будущее, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Мой менеджер Эгис Климас. Мы встретились сегодня и обсудили новый уровень моей карьеры. Впереди много хороших новостей», — написал боксер на своей странице в Instagram.
Жанибек свой следующий поединок проведет в июне в
Напомним, что Алимханулы должен был драться на вечере бокса в Алматы 27 февраля, но вынужден был сняться
Свой последний поединок казахстанец провел в октябре прошлого года, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию (16−4, 6 КО).