«Вернем старую школу». Али Ахмедов рассказал о подготовке и сроках возвращения на ринг

25-летний казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16−1, 12 КО) планирует вернуться в США и продолжить подготовку к следующему бою. Сейчас он занимается в Алматы, пока ему вновь не выдадут рабочую визу.

«Подготовка идет отлично. Продолжаю работу. Держу себя в форме. Приступили к работе с моим тренером Сагатбеком Мусахановым. Сейчас вернем старую школу и буду опять в строю. Уже не терпится вернуться на ринг. В ближайшее время планируется бой. Но конкретно точной даты нет. Ориентировочно июнь-июль», — сказал он «Хабару 24».

Напомним, что у Ахмедова планировался бой на 12 марта в Плант-Сити (США). Его соперником должен был стать 34-летний Скотт Сигмон (34−14−1, 18 КО) из США. Однако тот отказался от боя и объяснил причину своего решения.