«Вернем старую школу». Али Ахмедов рассказал о подготовке и сроках возвращения на ринг
В его пассиве значится одно поражение.
В его пассиве значится одно поражение.
25-летний казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16−1, 12 КО) планирует вернуться в США и продолжить подготовку к следующему бою. Сейчас он занимается в Алматы, пока ему вновь не выдадут рабочую визу.
«Подготовка идет отлично. Продолжаю работу. Держу себя в форме. Приступили к работе с моим тренером Сагатбеком Мусахановым. Сейчас вернем старую школу и буду опять в строю. Уже не терпится вернуться на ринг. В ближайшее время планируется бой. Но конкретно точной даты нет. Ориентировочно июнь-июль», — сказал он «Хабару 24».
Напомним, что у Ахмедова планировался бой на 12 марта в
Ахмедов, интересы которого представляет GGG Promotions, в последний раз боксировал в декабре за титул IBO во втором среднем весе. Казахстанец потерпел первое поражение в карьере от 32-летнего эквадорца Карлоса Гонгоры (20−0, 15 КО).