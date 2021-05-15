«Канело» Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

«В бою с Сондерсом я увидел вещи, из которых, как я чувствую, смогу получить преимущество, равно как и ошибки, так сказать, определенные уязвимые точки, которыми смогу воспользоваться. Какие именно? Покажу вам, когда мы окажемся в ринге. Я знаю “Канело”. Он хороший боец. Однако, как я уже говорил, я чувствую, что я лучше, чем он. Чувствую, что у меня больше умений. Знаю, что у него огромный опыт. Но иногда опыт переоценивают. По моим ощущениям, у меня есть достаточно силы воли и духа, а также мастерства и всего остального, чтобы выйти и сделать то, что должно быть сделано», — добавил он.



Напомним, «Канело» дважды дрался с Головкиным. Первый бой в сентябре 2017 года закончился скандальной ничьей, а годом позже мексиканец одержал минимальную победу и нанес GGG первое поражение в карьере.