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14:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

У мексиканца увидели ошибки в последнем бою.

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9
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9
фотографий

Чемпион мира по версии IBF во втором среднем весе американец Калеб Плант (21−0, 12 КО) считает, что мексиканец Сауль «Канело» Альварес (56−1−2, 38 КО) имеет отрицательный рекорд во встречах с оппозицией высокого уровня.

По словам Планта, «Канело» точно заслужил поражение в одном из боев с казахстанцем Геннадием Головкиным (41−1−1, 36 КО).

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«Да, он дрался со всеми этими британцами, и это круто. Но когда “Канело” выходил против настоящих топов — Мейвезера, Лары, Головкина… Его рекорд в этих крупных боях — 1−3 (одна победа и три поражения), он сразу же выглядел обычным человеком», — цитирует Планта Boxingscene.com.

Также Плант уверен, что не позволит Альваресу (56−1−2, 38 КО), которому в этой же категории принадлежат титулы WBC, WBA, WBO, осуществить цель и стать абсолютным чемпионом. Их объединительный бой намечается на сентябрь.

«В бою с Сондерсом я увидел вещи, из которых, как я чувствую, смогу получить преимущество, равно как и ошибки, так сказать, определенные уязвимые точки, которыми смогу воспользоваться. Какие именно? Покажу вам, когда мы окажемся в ринге. Я знаю “Канело”. Он хороший боец. Однако, как я уже говорил, я чувствую, что я лучше, чем он. Чувствую, что у меня больше умений. Знаю, что у него огромный опыт. Но иногда опыт переоценивают. По моим ощущениям, у меня есть достаточно силы воли и духа, а также мастерства и всего остального, чтобы выйти и сделать то, что должно быть сделано», — добавил он.

Напомним, «Канело» дважды дрался с Головкиным. Первый бой в сентябре 2017 года закончился скандальной ничьей, а годом позже мексиканец одержал минимальную победу и нанес GGG первое поражение в карьере.

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