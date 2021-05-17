Тайсон Фьюри подтвердил бой с Энтони Джошуа и назвал дату и место
Он не дождется, когда побьет земляка.
Он не дождется, когда побьет земляка.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО) подтвердил, что его объединительный бой с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO в этом дивизионе Энтони Джошуа (24−1, 22 КО) состоится, сообщают Vesti.kz.
Британец опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что поединок с соотечественником сто процентов состоится 14 августа в Саудовской Аравии.
«Массовый анонс. Фьюри — Джошуа 14 августа в Саудовской Аравии. Все внимание на крупнейшее в мире спортивное событие», — написал боксер.
«Я не могу дождаться, просто не могу дождаться, когда побью Энтони Джошуа. Это будет самое грандиозное спортивное событие», — добавил он в видео.
Напомним, что