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10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Тайсон Фьюри подтвердил бой с Энтони Джошуа и назвал дату и место

Он не дождется, когда побьет земляка.

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Источник: AP 2021

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО) подтвердил, что его объединительный бой с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO в этом дивизионе Энтони Джошуа (24−1, 22 КО) состоится, сообщают Vesti.kz.

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Британец опубликовал пост в Instagram, в котором заявил, что поединок с соотечественником сто процентов состоится 14 августа в Саудовской Аравии.

«Массовый анонс. Фьюри — Джошуа 14 августа в Саудовской Аравии. Все внимание на крупнейшее в мире спортивное событие», — написал боксер.

«Я не могу дождаться, просто не могу дождаться, когда побью Энтони Джошуа. Это будет самое грандиозное спортивное событие», — добавил он в видео.

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Напомним, что спарринг-партнером Фьюри является казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9−0, 9 КО).

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