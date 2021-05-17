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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы гонорары Фьюри и Джошуа за поединок в Саудовской Аравии

Названы суммы гонораров британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, которые они получат за поединок в Саудовской Аравии летом 2021-го. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Промоутер Боб Арум подчеркивает, что окончательной ясности относительно контрактов пока не наступило. Однако принимающая боксерский вечер сторона сулит 155 миллионов долларов. Таким образом, Фьюри и Джошуа получат по 75 миллионов долларов. Оставшиеся пять миллионов долларов предназначены для других участников ивента.

16 мая Фьюри сообщил, что подерется с Джошуа 14 августа. Их поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В марте стало известно, что Фьюри и Джошуа согласились на проведение двух боев. Обе схватки должны состояться до конца 2021 года.

В декабре 2019-го Джошуа победил Энди Руиса. За поединок британец получил 60 миллионов долларов. Бой также проходил в Саудовской Аравии.

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