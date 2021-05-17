«Бегать за “Канело” неинтересно, желающих биться нет». Стангрит — о проблемах Головкина с оппозицией

«Я даже не знаю, что сейчас происходит, какие есть планы, какие есть дальнейшие шаги, которые можно предпринять, потому что такое ощущение, как будто Геннадий оказался в том положении, в котором он был в 2012, 2013, 2014 годах. В тот период он был с титулом. Бой с ним — достаточно большое событие для любого боксера. Это значимый бой, и деньги за него можно получить вполне неплохие. Однако желающие драться с ним в ряд не выстраиваются по понятным причинам, потому что это очень опасно. Тем не менее у него статус все равно сейчас намного выше, чем это было в годах, которые я указал выше. Все говорили: “У него нет имени. Кого он побеждал?” Сейчас у него есть имя, есть вполне себе внушительная оппозиция, у него рекорд по количеству защит в сумме. Но все равно желающих биться нет. Следующий бой? Не знаю. Если бы можно было сразиться с Мунгией, то вполне себе неплохой поединок. Скажем так, закрыть эту историю, которая была несколько лет назад, когда якобы Хайме не разрешили драться. Как-то все странно сейчас складывается. У Геннадия нет много времени сидеть и ждать, когда, наконец-то, что-нибудь приплывет в его сети. Сейчас самое время проводить громкие бои, но пока не складывается. Насчет “Канело” могу сказать, что такое ощущение, будто история их уже закрыта. У него свой путь — собирать титулы. Может быть такое, что вниз он уже не вернется. Бегать Головкину за ним уже неинтересно, он не в том статусе. И я даже не знаю, закончится ли это все сейчас позитивно. Например, каким-нибудь мощным и крутым поединком», — заключил Стангрит.