Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон Кэпиталз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
17.05
Верона
Болонья
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Лидс
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
17 мая, источник: Vesti.kz

«Бегать за “Канело” неинтересно, желающих биться нет». Стангрит — о проблемах Головкина с оппозицией

Долго ждать нет времени.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Казахстанец Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) испытывает проблемы с оппозицией. Такого мнения придерживается основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил, что нынешняя ситуация напоминает ему прежние годы, когда боксеры избегали встречи с GGG.

Читайте также
«Канело» Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина

«Я даже не знаю, что сейчас происходит, какие есть планы, какие есть дальнейшие шаги, которые можно предпринять, потому что такое ощущение, как будто Геннадий оказался в том положении, в котором он был в 2012, 2013, 2014 годах. В тот период он был с титулом. Бой с ним — достаточно большое событие для любого боксера. Это значимый бой, и деньги за него можно получить вполне неплохие. Однако желающие драться с ним в ряд не выстраиваются по понятным причинам, потому что это очень опасно. Тем не менее у него статус все равно сейчас намного выше, чем это было в годах, которые я указал выше. Все говорили: “У него нет имени. Кого он побеждал?” Сейчас у него есть имя, есть вполне себе внушительная оппозиция, у него рекорд по количеству защит в сумме. Но все равно желающих биться нет. Следующий бой? Не знаю. Если бы можно было сразиться с Мунгией, то вполне себе неплохой поединок. Скажем так, закрыть эту историю, которая была несколько лет назад, когда якобы Хайме не разрешили драться. Как-то  все странно сейчас складывается. У Геннадия нет много времени сидеть и ждать, когда, наконец-то, что-нибудь приплывет в его сети. Сейчас самое время проводить громкие бои, но пока не складывается. Насчет “Канело” могу сказать, что такое ощущение, будто история их уже закрыта. У него свой путь — собирать титулы. Может быть такое, что вниз он уже не вернется. Бегать Головкину за ним уже неинтересно, он не в том статусе. И я даже не знаю, закончится ли это все сейчас позитивно. Например, каким-нибудь мощным и крутым поединком», — заключил Стангрит.

Напомним, последний раз GGG выходил на ринг в декабре прошлого года. Тогда он победил поляка Камила Шеремету. В данный момент нет никакой информации относительно того, с кем и когда будет биться казахстанец.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Лига конкуренций: что покажут «Рубин» и «Сочи» в новом еврокубке
В Италии утверждают, что Фонсека провел переговоры с «Зенитом»
Российский пловец побил мировой рекорд на дистанции 50 метров
СМИ: «Фейеноорд» арендует самого дорогого футболиста «Спартака»
ЦСКА победил «Зенит» в матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ
Игорь Денисов раскрыл подробности конфликта с Черчесовым
«Зенит» вошел в топ-33 самых дорогих футбольных брендов мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь