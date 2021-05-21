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21 мая, источник: Sport.Zakon.kz

Приятно быть дома: Геннадий Головкин прилетел в Казахстан

Боксер принял участие в благотворительном мероприятии в Алматы.

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Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) прилетел в Казахстан, сообщает zakon.kz.

Как пишет newtimes, боксер принял участие в благотворительном мероприятии в Алматы. В качестве одного из лотов там выставлялись его перчатки с автографом.

— Мне просто приятно быть дома, — сказал Головкин.

Также в мероприятии приняли участие брат GGG Максим Головкин и известный боец UFC из России Зубайра Тухугов.

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