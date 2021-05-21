Фьюри и Уайлдер договорились о третьем бое, который пройдет 24 июля
Промоутер Боб Арум сообщил, что чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер договорились о проведении третьего боя.
Промоутер Боб Арум сообщил, что чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер договорились о проведении третьего боя.
— Мы завершаем бумажную работу. 24 июля — рабочая дата. Надеюсь, мы сможем все решить сегодня. У нас было мало работы, почти ничего, всего лишь документ на две страницы, — сказал Арум.
Поединок между боксерами состоится в
Первый бой Фьюри и Уайлдера прошел в декабре 2018 года и завершился ничьей. Во втором поединке в феврале 2020 года британец одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.