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14:27 (мск), источник: Матч ТВ

Фьюри и Уайлдер договорились о третьем бое, который пройдет 24 июля

Промоутер Боб Арум сообщил, что чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер договорились о проведении третьего боя.

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Источник: Reuters

— Мы завершаем бумажную работу. 24 июля — рабочая дата. Надеюсь, мы сможем все решить сегодня. У нас было мало работы, почти ничего, всего лишь документ на две страницы, — сказал Арум.

Поединок между боксерами состоится в Лас-Вегасе.

Первый бой Фьюри и Уайлдера прошел в декабре 2018 года и завершился ничьей. Во втором поединке в феврале 2020 года британец одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

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