Романов разгромил Кудряшова
Евгений Романов победил единогласным решением судей Дмитрия Кудряшова и стал претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — бриджервейт (до 101,6 кг).
Евгений Романов победил единогласным решением судей Дмитрия Кудряшова и стал претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC в новой весовой категории — бриджервейт (до 101,6 кг).
В Химках при поддержке МКБ прошел первый турнир промоушена Басты — Gazfight, где в главном бою бились Евгений Романов и Дмитрий Кудряшов. Кард включал в себя восемь боев, первый стартовал в 18:30, однако Романов и Кудряшов вышли на ринг в 00:45. Дело в том, что их бою предшествовала обширная музыкальная программа. Концерт дал и Баста — причем это было полноценное выступление, а не
У букмекеров Романов считался явным фаворитом, ставки на него принимались из расчета 1 к 5. Котировки неожиданные, учитывая, что Кудряшов соперник вполне себе опасный. До поединка у Дмитрия было 24 победы в профессиональном боксе, 23 из которых — нокаутом. Он один из самых тяжело бьющих российских боксеров. Понятно, что минусов у Кудряшова тоже немало (слишком открыто боксирует, трижды проигрывал нокаутом, не вариативен в бою), и все же 1 к 5 — это перебор. Да, у Романова рекорд в профи 15−0, но оппозиция у Евгения была далеко не топовая. Нокаутированный им в ноябре 2020-го Сергей Ляхович, конечно, серьезный боксер, но ему 44 года, а из последних 12 боев он проиграл восемь. Еще у Евгения есть победа нокаутом над Деонтеем Уайлдером — в любителях, но было это очень давно — в феврале 2008-го, а Уайлдер тогда занимался боксом 2,5 года (хотя уже выиграл престижный турнир «Золотые перчатки»).
Однако бой начался так, будто Романов и правда суперфаворит. Евгений стартовал активно, легко пробивая защиту Кудряшова. На самом деле, защиты у Дмитрия будто не было вовсе — что в первом раунде, что во втором, что в третьем, что в последующих. Романов меньше Кудряшова, руки у него короче, однако в цель залетал едва ли не каждый джеб. Был бы на его месте
В углу Кудряшова бушевал тренер Андрей Ивичук. Его слова после первого раунда: «Что ты пережидаешь, нужно атаковать!» После второго: «Где острота?!» После третьего: «Все просто, нужно просто ВЫБРАСЫВАТЬ УДАРЫ!!!» После четвертого: «Проснись!» После пятого: «Бей хуки и апперкоты, он все твои удары чувствует, но их должно быть больше!» После шестого: «Ну сколько можно?! Выйди и бей его! Он устал, все!» После седьмого: «Дим, ну зачем ты столько, * (блин), трудился?! Ну начни, ну начни уже делать работу! Очнись! Все просто!» После восьмого: «У него одна левая рука, а тебя две, * (блин)!».
Действительно, по сути, низкорослый для тяжа Романов (183 см) выигрывал бой одной левой, передней рукой. Кудряшов же будто рассчитывал на
Убедительная победа Романова — 120−108, 119−109, 119−109, т. е. один из судей отдал ему все раунды, двое других — 11. Теперь он претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в бриджвейте. А для Дмитрия это наверняка была последняя возможность побороться за мировой пояс. В 2019-м его звали ММА, даже бой назначили, но