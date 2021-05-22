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22 мая, источник: ТАСС

Романов осенью может провести бой за временный титул WBC против поляка Шпильки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Россиянин Евгений Романов планирует осенью провести бой за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 101,6 кг против поляка Артура Шпильки. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Романов в ночь на субботу победил соотечественника Дмитрия Кудряшова в подмосковных Химках единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера»).

«Евгений проведет следующий поединок в сентябре или октябре за титул временного чемпиона мира. Потенциальные соперники — Шигабутдин Алиев и Артур Шпилька. А в конце года планируется провести бой за полноценный чемпионский титул», — сказал собеседник агентства.

В активе 35-летнего Романова 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Новая весовая категория bridgerweight (до 101,6 кг) была основана WBC в ноябре прошлого года в целях увеличения разницы между первым тяжелым (до 90,71 кг) и супертяжелым весом (свыше 90,71 кг) и названа в честь шестилетнего американца Бриджера Уокера, спасшего свою младшую сестру от своры бродячих собак. Уокер, которому было наложено 90 швов на лице, за свой поступок был награжден именным поясом WBC. Чемпионский пояс в этом весе будет разыгран между колумбийцем Оскаром Ривасом и американцем Брайантом Дженнингсом осенью.

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