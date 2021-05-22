Романов осенью может провести бой за временный титул WBC против поляка Шпильки

Романов в ночь на субботу победил соотечественника Дмитрия Кудряшова в подмосковных Химках единогласным решением судей и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBC в новой весовой категории — bridgerweight («вес Бриджера»).

«Евгений проведет следующий поединок в сентябре или октябре за титул временного чемпиона мира. Потенциальные соперники — Шигабутдин Алиев и Артур Шпилька. А в конце года планируется провести бой за полноценный чемпионский титул», — сказал собеседник агентства.

В активе 35-летнего Романова 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.