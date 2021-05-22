Боксер Кудряшов после поражения может провести бой против олимпийского чемпиона Тищенко

Кудряшов в пятницу проиграл Евгению Романову единогласным решением судей в поединке за звание обязательного претендента на титул Всемирного боксерского совета (WBC) и серебряный пояс WBC в новой весовой категории до 101,6 кг.

«Бой Тищенко — Кудряшов может пройти в сентябре в первом тяжелом весе», — сказал собеседник агентства.