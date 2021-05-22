Баста провел первый боксерский турнир: Сабуров был ведущим, паузу заполнил концерт, а Кудряшов проиграл Романову

Gazfight дебютировал в боксерском мире: 21 мая в Химках прошел первый турнир Басты. Коллаборация спорта и шоу-бизнеса — пожалуй, единственная возможность привлечь в России не целевую аудиторию, чтобы хоть как-то вернуть ощущение большого бокса.

Главный бой между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым неожиданно продлился все 12 раундов, но это все равно меньше, чем концерт Басты, который заполнял полуторачасовую паузу до выхода турнира в прямой эфир.

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По итогу получилось классно, но с одним вопросом: как соблюсти этот самый баланс спорта и шоу-бизнеса, чтобы выступления артистов не были сильно интереснее боксеров.

В Химках собрались примерно 1 600 зрителей. Публика хорошо реагировала, а Сабуров как ринг-анонсер — довольно интересно.

Между объявлением о создании Gazfight и первым турниром (генеральным спонсором которого стал МКБ) прошло полтора месяца. За это время в ивент влили больше 50 миллионов рублей (со слов Басты), поэтому в глаза бросались два главных козыря промоушена: картинка для ТВ и звук для тех, кто на стадионе.

Посмотреть за боем Кудряшов — Романов (или за выступлениями Басты, T-Fest и других) в Химки приехали 1 600 человек, которых всячески развлекали в перерывах между поединками. Так в качестве со-ведущего на ринге появился Нурлан Сабуров, который объявил несколько боев предварительного карда.

— Самое главное — бои зрелищные, шоу отличное. Все сработали профессионально: я смотрю на процесс изнутри, не как зритель. Как зритель я получаю удовольствие за рингом и даже в ринге, когда объявляю боксеров. Это только начало, думаю, в будущем это вырастет во что-то большее, — рассказал Сабуров в интервью Sports.ru.

— Каково быть ринг-анонсером?

— Волнительно, учитывая, что мой русский не совсем идеален. Не совсем справляюсь, как мне кажется. Но если в будущем еще позовут — возможно, соглашусь, только надо будет подготовиться. Какой-то гигантской подготовки к этому нет, но минимальная должна быть.

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— Совмещение спорта и выступлений артистов между боями — как тебе?

— Это что-то новое, для зрителей интересно. Любителей бокса, на мой взгляд, не так много, как у других видов спорта — футбола или хоккея. Поэтому теми выступлениями, номерами и шоу-моментами можно привлечь большую аудиторию, и уже ее направить в интерес для бокса.

— Сейчас все больше звезд шоу-бизнеса интегрируются в единоборства и привлекают к этому внимание. Даже сами тренируются.

— Спорт сам по себе привлекает зрелищностью. Что бокс, что MMA. Люблю смотреть оба вида, а поучаствовать в этом — двойное удовольствие. Уверен, то же самое чувствуют и остальные. Просто в России не так много больших мероприятий.

— Ты сам много тренируешься. Чем бокс нравится именно тебе — как участнику?

— Это я просто поддерживаю свое туловище, не более. А раньше плотно занимался боксом в детстве: с 1-го по 7-й класс. Сейчас, грубо говоря, да, как фитнесс. Но мне нравится процесс, все атрибуты. Я купил все перчатки, которых в детстве у меня никогда не было. Тренируюсь по возможности.

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— Спаррингуешься?

— Нет-нет, зачем мне это надо? У меня и так бошка, там ничего нет, а если отобьют — будет очень обидно.

— А как зрителю — чего не хватает в российском боксе?

— Больших мероприятий. Боев, титульных поединков, привоза звезд с Америки или Англии, чтобы бились с нашими боксерами. Понятно, что наши должны показывать уровень, но он уже неплохой.

Пауза между андеркардом и главными боями — полтора часа. Баста заполнил ее всю, а потом Романов разгромно перебоксировал Кудряшова.

Из-за того, что один бой слетел прямо за день до турнира, а два поединка андеркарда закончились досрочно, до главных боев возникла большая пауза — до трансляция прямого эфира, который включал 3 поединка, оставалось полтора часа.

На это время был запланирован сет Басты, который в итоге и растянулся на всю паузу. Рэпер исполнил главные хиты, но, кажется, многие зрители только этого и ждали, а не выступления боксеров. После концерта зал слегка опустел — либо это было связано со временем и возвращением домой из подмосковных Химок.

На кону боя Кудряшов — Романов стоял выход на чемпионский бой WBC в бриджервейте, а этот поединок — вообще первый в мире для нового дивизиона. На двоих у боксеров 39 побед, из которых только 5 — судейским решением. Поэтому все ждали нокаута, но противостояние растянулось на 12 раундов.

Любительская база Романова позволяла ему довольно просто перебивать Кудряшова в первой половине боя: Дмитрий работал вторым номером, но много пропускал, периодически находясь на грани.

Постепенно Евгений стал менее активен, а Кудряшов несколько раз неплохо попал на контрпанчах. Но главная ставка Дмитрия — заряженность на одно нокаутирующее попадание — не срабатывала. Романов успешно уходил от атак, продолжал поддавливать, а выносливости хватило, чтобы кардинально не просесть по функционалу.

Счет судей был разгромным: 120−108, 119−109, 119−109. Романов по-прежнему непобежденный боксер, а следующий бой — за полноценный титул WBC.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_XyerrHV3iA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После боя боксеры так и не вышли к журналистам — процедура допинг-контроля затянулась (все разошлись со стадиона примерно в 02:30 ночи), зато мы поговорили с Бастой.

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— Сколько ты сбрасываешь во время таких концертов?

— Рекорд был 3,5 кг. Выступление длилось час и 45 минут.

— Кайфуешь от того, что на турнире происходит?

— Бомба, бомба! К сожалению, из-за того, что поснимались пацаны, расстроились. Хотели, чтобы и Мышев бился, и Оганесян. Но бокс есть бокс.

— Если бы к тебе подошли сегодня утром и спросили, какие ожидания от турнира, и сейчас — ожидания и реальность совпали?

— Это все делает Gazgolder, поэтому все идеально. Хорошая логистика, шоу, освещение, классный бокс, людям комфортно и удобно.

— Когда задаешь высокую планку — как не упасть?

— Не надо думать о том, что упадешь. Надо делать выше и выше. И мы знаем, за счет чего. Надо работать с людьми, которые стали союзниками в этом процессе. Тогда в следующий раз 100% будет еще круче.

Теперь Gazfight надо решить вопрос: как сделать так, чтобы люди, пришедшие на концерт, вникли еще и в бокс. После первого турнира сложилось впечатление, что трибуны гораздо больше воспринимали выступления артистов, чем бои, хотя реагировали на поединки довольно шумно.

Как поймать баланс, когда шоу-программа не будет затмевать поединки — главная история для следующего раза.