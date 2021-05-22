Баста провел первый боксерский турнир: Сабуров был ведущим, паузу заполнил концерт, а Кудряшов проиграл Романову
Обещают, что дальше — еще лучше.
Обещают, что дальше — еще лучше.
Gazfight дебютировал в боксерском мире: 21 мая в Химках прошел первый турнир Басты. Коллаборация спорта и
Главный бой между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым неожиданно продлился все 12 раундов, но это все равно меньше, чем концерт Басты, который заполнял полуторачасовую паузу до выхода турнира в прямой эфир.
По итогу получилось классно, но с одним вопросом: как соблюсти этот самый баланс спорта и
В Химках собрались примерно 1 600 зрителей. Публика хорошо реагировала, а Сабуров как
Между объявлением о создании Gazfight и первым турниром (генеральным спонсором которого стал МКБ) прошло полтора месяца. За это время в ивент влили больше 50 миллионов рублей (со слов Басты), поэтому в глаза бросались два главных козыря промоушена: картинка для ТВ и звук для тех, кто на стадионе.
— Самое главное — бои зрелищные, шоу отличное. Все сработали профессионально: я смотрю на процесс изнутри, не как зритель. Как зритель я получаю удовольствие за рингом и даже в ринге, когда объявляю боксеров. Это только начало, думаю, в будущем это вырастет во
— Каково быть
— Волнительно, учитывая, что мой русский не совсем идеален. Не совсем справляюсь, как мне кажется. Но если в будущем еще позовут — возможно, соглашусь, только надо будет подготовиться.
— Совмещение спорта и выступлений артистов между боями — как тебе?
— Это
— Сейчас все больше звезд
— Спорт сам по себе привлекает зрелищностью. Что бокс, что MMA. Люблю смотреть оба вида, а поучаствовать в этом — двойное удовольствие. Уверен, то же самое чувствуют и остальные. Просто в России не так много больших мероприятий.
— Ты сам много тренируешься. Чем бокс нравится именно тебе — как участнику?
— Это я просто поддерживаю свое туловище, не более. А раньше плотно занимался боксом в детстве: с 1-го по 7-й класс. Сейчас, грубо говоря, да, как фитнесс. Но мне нравится процесс, все атрибуты. Я купил все перчатки, которых в детстве у меня никогда не было. Тренируюсь по возможности.
— Спаррингуешься?
—
— А как зрителю — чего не хватает в российском боксе?
— Больших мероприятий. Боев, титульных поединков, привоза звезд с Америки или Англии, чтобы бились с нашими боксерами. Понятно, что наши должны показывать уровень, но он уже неплохой.
Пауза между андеркардом и главными боями — полтора часа. Баста заполнил ее всю, а потом Романов разгромно перебоксировал Кудряшова.
На это время был запланирован сет Басты, который в итоге и растянулся на всю паузу. Рэпер исполнил главные хиты, но, кажется, многие зрители только этого и ждали, а не выступления боксеров. После концерта зал слегка опустел — либо это было связано со временем и возвращением домой из подмосковных Химок.
Любительская база Романова позволяла ему довольно просто перебивать Кудряшова в первой половине боя: Дмитрий работал вторым номером, но много пропускал, периодически находясь на грани.
Постепенно Евгений стал менее активен, а Кудряшов несколько раз неплохо попал на контрпанчах. Но главная ставка Дмитрия — заряженность на одно нокаутирующее попадание — не срабатывала. Романов успешно уходил от атак, продолжал поддавливать, а выносливости хватило, чтобы кардинально не просесть по функционалу.
Счет судей был разгромным: 120−108, 119−109, 119−109. Романов
После боя боксеры так и не вышли к журналистам — процедура
— Сколько ты сбрасываешь во время таких концертов?
— Рекорд был 3,5 кг. Выступление длилось час и 45 минут.
— Кайфуешь от того, что на турнире происходит?
— Бомба, бомба! К сожалению,
— Если бы к тебе подошли сегодня утром и спросили, какие ожидания от турнира, и сейчас — ожидания и реальность совпали?
— Это все делает Gazgolder, поэтому все идеально. Хорошая логистика, шоу, освещение, классный бокс, людям комфортно и удобно.
— Когда задаешь высокую планку — как не упасть?
— Не надо думать о том, что упадешь. Надо делать выше и выше. И мы знаем, за счет чего. Надо работать с людьми, которые стали союзниками в этом процессе. Тогда в следующий раз 100% будет еще круче.
Как поймать баланс, когда
Артём Уроев, Алексей Сафонов