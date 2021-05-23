WBO санкционировала бой Усика с Джошуа
Бой между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и
Бой между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и
Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.
«WBO официально санкционировала поединок Усик — Джошуа. У промоутеров 10 дней на переговоры», — цитирует Красюка инстаграм K2 Promotions Ukraine.
Ожидается, что поединок между Усиком и Джошуа пройдет на «Уэмбли».