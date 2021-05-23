Британец Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира по боксу
ТАСС, 23 мая. Британец Джош Тэйлор завоевал звание абсолютного чемпиона мира среди
ТАСС, 23 мая. Британец Джош Тэйлор завоевал звание абсолютного чемпиона мира среди
Тэйлор защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), которые принадлежали Рамиресу.
30-летний Тэйлор
28-летний Рамирес не сумел в пятый раз защитить титул WBC и во второй — WBO. В его послужном списке теперь 26 побед (17 нокаутом), одно поражение.
Помимо Тэйлора, званием абсолютного чемпиона мира в профессиональном боксе в настоящее время владеет американец Теофимо Лопес (весовая категория до 61,23 кг). Предыдущим абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 63,5 кг был Константин Цзю (2001−2003).