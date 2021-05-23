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09:22 (мск), источник: ТАСС

Британец Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира по боксу

ТАСС, 23 мая. Британец Джош Тэйлор завоевал звание абсолютного чемпиона мира среди боксеров-профессионалов, объединив титулы по всем четырем престижным версиям в весовой категории до 63,5 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лас-Вегасе (США, штат Невада), он выиграл у американца Хосе Карлоса Рамиреса единогласным решением судей.

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Тэйлор защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), которые принадлежали Рамиресу.

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30-летний Тэйлор по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 18 побед (13 нокаутом). Он в третий раз защитил пояс IBF и во второй — WBA. В октябре 2019 года британец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), победив в финале американца Реджиса Прогрейса решением судей.

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28-летний Рамирес не сумел в пятый раз защитить титул WBC и во второй — WBO. В его послужном списке теперь 26 побед (17 нокаутом), одно поражение.

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Помимо Тэйлора, званием абсолютного чемпиона мира в профессиональном боксе в настоящее время владеет американец Теофимо Лопес (весовая категория до 61,23 кг). Предыдущим абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 63,5 кг был Константин Цзю (2001−2003).

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