Британец Тэйлор стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Тэйлор защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевал пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), которые принадлежали Рамиресу.

30-летний Тэйлор по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — 18 побед (13 нокаутом). Он в третий раз защитил пояс IBF и во второй — WBA. В октябре 2019 года британец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), победив в финале американца Реджиса Прогрейса решением судей.

28-летний Рамирес не сумел в пятый раз защитить титул WBC и во второй — WBO. В его послужном списке теперь 26 побед (17 нокаутом), одно поражение.