Засудили? Казахстанец Махмуд Сабырхан неожиданно проиграл в стартовом бою на ЧА по боксу
Ему не дали выйти на чемпиона мира из Узбекистана.
Ему не дали выйти на чемпиона мира из Узбекистана.
Неожиданным результатом завершился стартовый бой 20-летнего казахстанского боксера Махмуда Сабырхана на чемпионате Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Континентальной первенство проходит в Дубае (ОАЭ).
В весе до 56 килограммов его соперником стал индус Мохаммад Уддин. Казахстанец уверенно боксировал и выглядел предпочтительнее соперника, но по итогам трех раундов ему отдали поражение со счетом 0:5.
Отметим, что следующим соперником Сабырхана в случае прохода во второй круг стал бы основной лидер турнира в этом весе, чемпион мира-2019 Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана.