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24 мая, источник: Vesti.kz

Засудили? Казахстанец Махмуд Сабырхан неожиданно проиграл в стартовом бою на ЧА по боксу

Ему не дали выйти на чемпиона мира из Узбекистана.

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Неожиданным результатом завершился стартовый бой 20-летнего казахстанского боксера Махмуда Сабырхана на чемпионате Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Континентальной первенство проходит в Дубае (ОАЭ).

В весе до 56 килограммов его соперником стал индус Мохаммад Уддин. Казахстанец уверенно боксировал и выглядел предпочтительнее соперника, но по итогам трех раундов ему отдали поражение со счетом 0:5.

Отметим, что следующим соперником Сабырхана в случае прохода во второй круг стал бы основной лидер турнира в этом весе, чемпион мира-2019 Миразизбек Мирзахалилов из Узбекистана.

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