Засудили? Казахстанец Махмуд Сабырхан неожиданно проиграл в стартовом бою на ЧА по боксу

Неожиданным результатом завершился стартовый бой 20-летнего казахстанского боксера Махмуда Сабырхана на чемпионате Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Континентальной первенство проходит в Дубае (ОАЭ).

В весе до 56 килограммов его соперником стал индус Мохаммад Уддин. Казахстанец уверенно боксировал и выглядел предпочтительнее соперника, но по итогам трех раундов ему отдали поражение со счетом 0:5.