Участник Олимпиады-2020 от Казахстана проиграл в первом же бою на чемпионате Азии по боксу

Казахстанский боксер Серик Темиржанов потерпел поражение в стартовом бою на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что он является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх в Токио в весе до 57 килограммов. Однако на континентальное первенство тренерский штаб заявил Темиржанова в более высокой категории — до 60 килограммов.