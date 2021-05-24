Казахстан одержал первую победу на чемпионате Азии по боксу
Успешно стартовал Закир Сафиуллин.
Успешно стартовал Закир Сафиуллин.
34-летний казахстанский боксер Закир Сафиуллин одержал победу в стартовом бою на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В категории до 64 килограммов соперником ветерана сборной Казахстана стал Ашкан Резаи из Ирана. Сафиуллин выиграл по итогам трех раундов раздельным решением судей.
Отметим, что это первая победа представителей сборной Казахстана на этом турнире. Ранее очень спорные поражения потерпели Махмуд Сабырхан (до 56 килограммов) и Серик Темиржанов (до 60 килограммов).
Напомним, что Сафиуллин является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх в Токио.