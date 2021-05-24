Казахстан одержал первую победу на чемпионате Азии по боксу

В категории до 64 килограммов соперником ветерана сборной Казахстана стал Ашкан Резаи из Ирана. Сафиуллин выиграл по итогам трех раундов раздельным решением судей.

Отметим, что это первая победа представителей сборной Казахстана на этом турнире. Ранее очень спорные поражения потерпели Махмуд Сабырхан (до 56 килограммов) и Серик Темиржанов (до 60 килограммов).



Напомним, что Сафиуллин является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх в Токио.