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24 мая, источник: Vesti.kz

Призер ЧМ-2017 Аманкул без боя прошел во второй круг чемпионата Азии по боксу

Он является одним из главных фаворитов турнира.
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Казахстанский боксер Абильхан Аманкул с победы стартовал на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В своем первом поединке в весовой категории до 75 килограммов он должен был встретиться с Саидом Альбахрани из Кувейта. Но тот на бой не вышел.

Напомним, Аманкул является серебряным призером чемпионата мира (2017), серебряным призером Азиатских игр (2018) и бронзовым призером чемпионата Азии (2017). Он является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстана на ОИ-2020 в Токио.

Ранее первую победу Казахстану на турнире принес Закир Сафиуллин, выступающий в весе до 64 килограммов. Перед ним же очень спорные поражения потерпели Махмуд Сабырхан (до 56 килограммов) и Серик Темиржанов (до 60 килограммов).

С жеребьевкой боев других представителей сборной Казахстана, которая выставила на турнир основной состав, можно ознакомиться по этой ссылке.

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