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25 мая, источник: Vesti.kz

Перчатки Геннадия Головкина продали за 55 миллионов тенге на аукционе в Алматы

Чемпион посетил благотворительное мероприятие.

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16
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Стали известны детали участия чемпиона IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина в благотворительном мероприятии в Алматы.

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Как сообщают Tengrinews.kz, GGG посетил благотворительный аукцион, организованный фондом «Саби». Средства собирались для строительства центра экстренной детской хирургии в Петропавловске.

Головкин присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя. Он выставил на аукцион свои боксерские перчатки, которые ушли с молотка за 55 миллионов тенге.
Отмечается, что также среди лотов была футболка с автографом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Рекордно дорого оценили боксерские перчатки Геннадия Головкина, которые суперчемпион лично преподнес в подарок фонду “Саби” на сцене. Стартовав с 500 тысяч тенге, цена дошла до рекордных 55 миллионов. Футболку с автографом Хабиба Нурмагомедова, который обратился к гостям с экрана, приобрели за 16 миллионов тенге», — сообщили в фонде.

Всего организаторам благотворительного вечера удалось собрать 210,6 миллиона тенге.

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