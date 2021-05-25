Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Россия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Казахстан
Германия
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
04
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Беларусь
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Канада
Норвегия
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
25 мая, источник: Vesti.kz

18-летний легковес принес Казахстану первую медаль чемпионата Азии по боксу

Он вышел в полуфинал.

Наверх

18-летний казахстанский боксер Даниял Сабит вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Читайте также
Засудили? Казахстанец Махмуд Сабырхан неожиданно проиграл в стартовом бою на ЧА по боксу

Сегодня, 25 мая, он стартовал на турнире со стадии ¼-й. В весовой категории до 49 килограммов соперником Сабита был Корнелис Квангу Лангу из Индонезии. Казахстанец был признан сильнейшим по итогам трех раундов единогласным решением судей со счетом 5:0.

Отметим, что выход в полуфинал уже гарантировал Сабиту медаль чемпионата Азии, которая становится первой для сборной Казахстана. При победе в ½-й он будет бороться за «золото», а при поражении станет обладателем «бронзы».

Напомним, что накануне в первый день соревнований сборная Казахстана понесла потери — проиграли Махмуд Сабырхан (56 кг) и Серик Темиржанов (60 кг). А вот Абильхан Аманкул (75 кг) и Закир Сафиуллин (64 кг) вышли в четвертьфинал турнира. Сафиуллин последний бой за выход в полуфинал проведет уже сегодня. Также со стадии ¼-й стартует серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит. Кроме того, у женщин в борьбу вступают Назым Кызайбай и Римма Волосенко.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Репетиция перед важными матчами: сборная России сыграет с Данией
Овечкин объяснил, почему не приедет на чемпионат мира
Левандовски подвинул Месси и Роналду. Он лучший в мире
В финале ЛЕ «Спартаку» и «Зениту» выгоднее болеть за «МЮ»
Финские хоккеисты одержали волевую победу над норвежцами на ЧМ
Брагин исправится за Словакию: прогноз на матч Россия - Дания
УЕФА возбудил дело против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь