18-летний легковес принес Казахстану первую медаль чемпионата Азии по боксу

18-летний казахстанский боксер Даниял Сабит вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 25 мая, он стартовал на турнире со стадии ¼-й. В весовой категории до 49 килограммов соперником Сабита был Корнелис Квангу Лангу из Индонезии. Казахстанец был признан сильнейшим по итогам трех раундов единогласным решением судей со счетом 5:0.

Отметим, что выход в полуфинал уже гарантировал Сабиту медаль чемпионата Азии, которая становится первой для сборной Казахстана. При победе в ½-й он будет бороться за «золото», а при поражении станет обладателем «бронзы».