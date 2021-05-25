Василий Левит вышел в полуфинал и гарантировал себе медаль чемпионата Азии

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит с победы стартовал на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 25 мая, 33-летний боксер, один из лидеров сборной Казахстана, провел на турнире свой первый бой, начав сразу со стадии ¼-й.

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Левит выступает в весовой категории до 91-го килограмма. Его первым соперником стал иранец Эхсан Рузбахани, который ранее был его одноклубником по «Астана Арланс». Василий победил раздельным решением судей со счетом 4:1.

Выход в полуфинал уже гарантировал казахстанцу бронзовую медаль чемпионата Азии. При победе в ½-й он будет бороться за «золото».

Напомним, что Левит является трехкратным чемпионом Азии. Он завоевывал «золото» в 2009, 2015 и 2017 годах, а в 2019 стал обладателем «бронзы». Является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх-2020 в Токио.