«Давно уже так не было». Левит — о сильной жаре, старте на чемпионате Азии и победе над боксером «Астана Арланс»

Серебряный призер Олимпиады в Рио Василий Левит прокомментировал свою победу в стартовом бою на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), которую он одержал раздельным решением судей.

Напомним, казахстанец встречался с иранцем Эхсаном Рузбахани, который ранее был его одноклубником по «Астана Арланс». Левит выиграл со счетом 4:1 и вышел в полуфинал, гарантировав себе медаль. Он отметил, что в этом поединке продышался, отметив, что в зале очень жарко.

«Честно, чуть-чуть подустал. Странно. Давно уже так не было. Может, то, что застой чуть-чуть был. Жарко здесь. +40 с чем-то. Ну, нормально. Первый бой продышался. Соперник, я бы не сказал, что простой. Хороший соперник. Тем более, наши зрители из Казахстана все, наверное, его знают, потому что он не один сезон выступал за “Астана Арланс”. Дальше буду настраиваться», — сказал Левит.

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