«Давно уже так не было». Левит — о сильной жаре, старте на чемпионате Азии и победе над боксером «Астана Арланс»
Он гарантировал себе четвертую медаль ЧА.
Серебряный призер Олимпиады в Рио Василий Левит прокомментировал свою победу в стартовом бою на чемпионате Азии в Дубае (ОАЭ), которую он одержал раздельным решением судей.
Напомним, казахстанец встречался с иранцем Эхсаном Рузбахани, который ранее был его одноклубником по «Астана Арланс». Левит выиграл со счетом 4:1 и вышел в полуфинал, гарантировав себе медаль. Он отметил, что в этом поединке продышался, отметив, что в зале очень жарко.
«Честно,
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Публикация от Kazakhstan Boxing Federation (@boxingkazakhstan).