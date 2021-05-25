Двукратная чемпионка мира из Казахстана победила узбечку и гарантировала себе медаль ЧА

Казахстанка Назым Кызайбай одержала победу в первом бою на чемпионате Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В категории до 51 килограмма она стартовала со стадии ¼-й и вышла на ринг против боксерши из Узбекистана Турсуной Рахимовой. По итогам трех раундов представительница Казахстана была признана лучшей раздельным решением судей со счетом 3:2.





Выход в полуфинал гарантировал Кызайбай медаль чемпионата Азии, которая станет для нее первой. В случае победы в следующей стадии она будет биться за «золото», а в случае поражения станет обладательницей «бронзы».





Напомним, 27-летняя Кызайбай становилась чемпионкой мира в 2014-м и 2016-м годах. Обе золотые медали она выигрывала в весе до 48 килограммов.





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