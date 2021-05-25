Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Россия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:15
Казахстан
Германия
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
04
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Беларусь
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Канада
Норвегия
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Манчестер Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
19Сборная Словакии нанесла россиянам первое поражение на турнире
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
25 мая, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин получил обязательного претендента на титул

В декабре GGG в рекордный раз защитил пояс.
Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Международная боксерская федерация (IBF) провела промоутерские торги за право организации поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона организации в среднем весе, который принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Читайте также
Приятно быть дома: Геннадий Головкин прилетел в Казахстан

По данным Fightnews.com, за это право поборются третий и пятый номера рейтинга IBF: 29-летний немец Патрик Войчицки (14−0−1, 5 KO) и 31-летний бразилец Эскива Фалькао (28−0−0, 20 KO).

Торги со ставкой 175 тысяч долларов выиграла промоутерская компания Wasserman Boxing, представляющая интересы Войчицки. Отметим, что промоутеры Фалькао из Top Rank предложили 110 тысяч долларов.

Теперь их поединок должен состояться в течение следующих 90 дней.

Войчицки выступает на 
профи-ринге
с 2015 года. Фалькао в своем последнем бою в феврале досрочно остановил в четвертом раунде россиянина Артура Акавова (20−4−0, 9 KO).

При этом ранее Фалькао заявлял, что станет следующим соперником Головкина, а их бой состоится в августе. Однако теперь серебряному призеру Олимпиады-2012 сначала придется побороться за право встретиться с GGG.

Головкин начал переговоры с чемпионом мира. Известны дата и место боя

Напомним, Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО), и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.
Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Репетиция перед важными матчами: сборная России сыграет с Данией
Овечкин объяснил, почему не приедет на чемпионат мира
Левандовски подвинул Месси и Роналду. Он лучший в мире
В финале ЛЕ «Спартаку» и «Зениту» выгоднее болеть за «МЮ»
Финские хоккеисты одержали волевую победу над норвежцами на ЧМ
Брагин исправится за Словакию: прогноз на матч Россия - Дания
УЕФА возбудил дело против «Барселоны», «Ювентуса» и «Реала»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь