Геннадий Головкин получил обязательного претендента на титул

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Международная боксерская федерация (IBF) провела промоутерские торги за право организации поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона организации в среднем весе, который принадлежит казахстанцу Геннадию Головкину (41−1−1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По данным Fightnews.com, за это право поборются третий и пятый номера рейтинга IBF: 29-летний немец Патрик Войчицки (14−0−1, 5 KO) и 31-летний бразилец Эскива Фалькао (28−0−0, 20 KO).





Торги со ставкой 175 тысяч долларов выиграла промоутерская компания Wasserman Boxing, представляющая интересы Войчицки. Отметим, что промоутеры Фалькао из Top Rank предложили 110 тысяч долларов.





Теперь их поединок должен состояться в течение следующих 90 дней.





Войчицки выступает на

профи-ринге

с 2015 года. Фалькао в своем последнем бою в феврале досрочно остановил в четвертом раунде россиянина Артура Акавова (20−4−0, 9 KO).





При этом ранее Фалькао заявлял, что станет следующим соперником Головкина, а их бой состоится в августе. Однако теперь серебряному призеру Олимпиады-2012 сначала придется побороться за право встретиться с GGG.





Головкин начал переговоры с чемпионом мира. Известны дата и место боя





Напомним, Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО), и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.