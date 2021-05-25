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25 мая, источник: Vesti.kz

Головкин согласовал с DAZN поединки на 2021 год

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО) планирует провести два боя в 2021 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: https://vk.com/ggolovkin

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, команда Головкина добилась прогресса в переговорах с промоутерами чемпиона WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО) из Teiken Promotions. Их объединительный поединок запланирован на 31 декабря в Японии.

Кроме того, команда Головкина провела переговоры с Teiken Promotions и стриминговым сервисом DAZN о проведении обоими чемпионами «промежуточных» боев в конце августа или начале сентября. Соперники казахстанца и Мураты еще не определены.

Одной из причин организации совместного вечера бокса является простой Мураты — 35-летний японец не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28−3−1, 24 KO). Команда японца хочет устроить ему промежуточный поединок перед очевидно самым сложным в его карьере соперником в лице Головкина.

Что касается Головкина, то в его команде, как отмечает источник, понимают, что в этом году им не удасться заполучить третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (56−1−2, 38 KO), и поэтому решили строить другие планы.

В декабре 39-летний Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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