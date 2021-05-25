Головкин согласовал с DAZN поединки на 2021 год

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, команда Головкина добилась прогресса в переговорах с промоутерами чемпиона WBA в среднем весе японца Риоты Мураты (16−2, 13 КО) из Teiken Promotions. Их объединительный поединок запланирован на 31 декабря в Японии.

Кроме того, команда Головкина провела переговоры с Teiken Promotions и стриминговым сервисом DAZN о проведении обоими чемпионами «промежуточных» боев в конце августа или начале сентября. Соперники казахстанца и Мураты еще не определены.

Одной из причин организации совместного вечера бокса является простой Мураты — 35-летний японец не выходил на ринг с декабря 2019 года, когда успешно защитил свой титул в бою против Стивена Батлера (28−3−1, 24 KO). Команда японца хочет устроить ему промежуточный поединок перед очевидно самым сложным в его карьере соперником в лице Головкина.

Что касается Головкина, то в его команде, как отмечает источник, понимают, что в этом году им не удасться заполучить третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (56−1−2, 38 KO), и поэтому решили строить другие планы.