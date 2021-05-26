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18:26 (мск), источник: ТАСС

Константин Цзю откроет свою промоутерскую компанию

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю планирует создать свою промоутерскую компанию. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Я планирую открыть промоутерскую компанию», — заявил Цзю.

Цзю 51 год, последний бой он провел в 2005 году в возрасте 36 лет, проиграв британцу Рикки Хаттону. Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001—2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и два поражения. Цзю также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы среди любителей.

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