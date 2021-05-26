Константин Цзю откроет свою промоутерскую компанию

Цзю 51 год, последний бой он провел в 2005 году в возрасте 36 лет, проиграв британцу Рикки Хаттону. Цзю владел титулами чемпиона мира по всем трем престижным версиям в 2001—2003 годах. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и два поражения. Цзю также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы среди любителей.