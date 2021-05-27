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14:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Стал известен первый соперник Владимира Кличко после его возвращения на ринг

Стал известен первый соперник украинского боксера Владимира Кличко после его возвращения на ринг. Об этом сообщает Talk Sport.

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Источник: Instagram

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шэннон Бриггс заявил, что согласился на бой с Кличко, добавив, что об этом пока никому не известно. Он отметил, что не знает, будет ли это профессиональный или выставочный бой. «Им не нужно просить меня дважды», — подытожил спортсмен.

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О желании Владимира Кличко вернуться на ринг стало известно 10 мая. Спортсмен рассказал, что вдохновился примером американца Джорджа Формана, который возобновил карьеру в 45 лет и вернул себе звание чемпиона мира. 45-летний Кличко уже приступил к тренировкам.

Последний бой Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда украинец проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа, который отобрал у боксера три титула.

Кличко владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его активе 69 боев, в которых он одержал 64 победы.

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