Стал известен первый соперник Владимира Кличко после его возвращения на ринг

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шэннон Бриггс заявил, что согласился на бой с Кличко, добавив, что об этом пока никому не известно. Он отметил, что не знает, будет ли это профессиональный или выставочный бой. «Им не нужно просить меня дважды», — подытожил спортсмен.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d0050f14af98104cefb6" data-vnd="d0050f14af98104cefb6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d0050f14af98104cefb6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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О желании Владимира Кличко вернуться на ринг стало известно 10 мая. Спортсмен рассказал, что вдохновился примером американца Джорджа Формана, который возобновил карьеру в 45 лет и вернул себе звание чемпиона мира. 45-летний Кличко уже приступил к тренировкам.

Последний бой Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда украинец проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа, который отобрал у боксера три титула.