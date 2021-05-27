Стал известен первый соперник Владимира Кличко после его возвращения на ринг
Стал известен первый соперник украинского боксера Владимира Кличко после его возвращения на ринг. Об этом сообщает Talk Sport.
Стал известен первый соперник украинского боксера Владимира Кличко после его возвращения на ринг. Об этом сообщает Talk Sport.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шэннон Бриггс заявил, что согласился на бой с Кличко, добавив, что об этом пока никому не известно. Он отметил, что не знает, будет ли это профессиональный или выставочный бой. «Им не нужно просить меня дважды», — подытожил спортсмен.
О желании Владимира Кличко вернуться на ринг стало известно 10 мая. Спортсмен рассказал, что вдохновился примером американца Джорджа Формана, который возобновил карьеру в 45 лет и вернул себе звание чемпиона мира. 45-летний Кличко уже приступил к тренировкам.
Последний бой Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда украинец проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа, который отобрал у боксера три титула.
Кличко владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его активе 69 боев, в которых он одержал 64 победы.