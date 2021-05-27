Выигрывал военный ЧМ, бился вместе с Джукембаевым и Елеусиновым. Возвращение на ринг Сойлыбаева после травмы

Буквально на днях появилась довольно хорошая новость. Спустя четыре года на профи-ринг возвращается Бекман Сойлыбаев (12−0, 4 КО), с которым связывались титульные перспективы. Подробнее о нем — в материале Vesti.kz.

Дебютировал в профи Бекман в далеком 2014 году. Однако успел побоксировать только три года. В последнем бою против Фернандо Варгаса (2017 год) он победил, но успех дался ему ценой травмы руки. Из-за повреждения он надолго пропал из виду, словно завершил свою карьеру.

На тот момент он провел на профи-ринге 12 победных поединков. Он активно продвигался по линии Всемирного боксерского совета, завоевав титул WBC International Super во втором полулегком весе. Поднять статус трофея, к сожалению, не смог.

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В бокс же пришел из борьбы. Этим видом спорта Бекман прозанимался три года. После этого решил попробовать свои силы уже на ринге.

В любительской сборной он не солировал на первых ролях. В основном на турнирах выступал в качестве бойца ближайшего резерва. Однако никогда не давал усомниться в своем качестве. За годы активности он дважды смог стать бронзовым призером чемпионата страны: в 2012-м и 2013-м годах.

Интересно, что в свое время его любительская карьера тесно пересекалась с деятельностью Данияра Елеусинова, Батыра Джукембаева, Бобиржанова Моминова, Камшыбека Кункабаева, которые в данное время активно работают в профи и не только. Более того, они даже входили в число призеров на одном и том же турнире.

Например, на международном старте на призы героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. В 2013 году в Нур-Султане Сойлыбаев в категории до 60 килограммов стал победителем.

Джукембаев в весе до 64 килограммов завоевал серебряную медаль. Также вторым стал и Елеусинов, проявивший себя в весе до 69 килограммов. А Моминов финишировал вторым в дивизионе до 75 килограммов. Капитан сборной Кункабаев, как и коллеги по цеху, занял второе месте в супертяжелом весе.

Главным же успехом Сойлыбаева стала золотая медаль чемпионата мира среди военнослужащих. В 2014 году соревнования проходили в Алматы. В весе до 60 килограммов в главном поединке он победил китайца Ся Лингджи.

После этого триумфа он и стартанул в профи. На его счету бои в Мексике, США, Украине, Казахстане. Бился он в одном вечере бокса с Хайме Мунгией, Габриэлем Росадо, Гленом Тапией. Так что его карьера била ключом. И вполне вероятно, что он мог бы добраться до поединка за полноценный титул.

Травма решила многое. Он откладывал свое возвращение из года в год, имея огромный потенциал и желание. Но в итоге камбэк отложился на более поздний срок. И казалось, что уже завершил карьеру. Однако это было не так. Бекман целенаправленно восстанавливался, тренировался и сейчас вновь готов к большим боям.

«Знаете, после такого длительного перерыва у меня неистовое желание подраться со всеми чемпионами сразу! Я очень соскучился по поединкам. Мне не терпится вновь вернуться на ринг!» — так говорил Бекман в 2018 году.