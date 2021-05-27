Определились дата и место следующего боя Садриддина Ахмедова
Он состоится в Канаде.
Он состоится в Канаде.
Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12−0, 10 КО) проведет следующий поединок 16 июля в Канаде. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде спортсмена.
При этом место проведения вечера бокса еще не определено. В качестве вариантов предлагаются Квебек или Монреаль. Между тем казахстанец уже начал тренировочный лагерь в Канаде. Также имеется информация, что его соперником будет боксер из топ-30 рейтинга.
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В марте боксер продлил контракт с Eye Of The Tiger Managment, которая вела его дела с начала профессиональной карьеры. С семьей он проживает в Квебеке (Канада).