Определились дата и место следующего боя Садриддина Ахмедова

Казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (12−0, 10 КО) проведет следующий поединок 16 июля в Канаде. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к команде спортсмена.

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При этом место проведения вечера бокса еще не определено. В качестве вариантов предлагаются Квебек или Монреаль. Между тем казахстанец уже начал тренировочный лагерь в Канаде. Также имеется информация, что его соперником будет боксер из топ-30 рейтинга.

На профи-ринге Ахмедов дебютировал в 2018 году и провел за это время 12 боев, десять из которых в Канаде и по одному в Казахстане и Мексике. Его последний поединок состоялся в Мексике 29 января, когда он единогласным решением судей победил нидерландца Стивена Даньо (17−4−3, 6 КО) и завоевал пояса WBA Continental, NABF и WBC Francophone в первом среднем весе. Благодаря этому успеху казахстанец вошел в топ-15 рейтинга Всемирной Боксерской Ассоциации (WBA).