Казахстанка Алуа Балкибекова вышла в финал чемпионата Азии по боксу
Она билась с соперницей из Индии.
Она билась с соперницей из Индии.
Казахстанка Алуа Балкибекова победила Монику из Индии в полуфинале весовой категории до 48 килограммов на чемпионате Азии по боксу в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка все раунды провела активно, чаще нанося точные удары. Как итог, судьи отдали победу Балкибековой — 5:0 (30−27, 29−28, 30−27, 30−27, 29−28).
Также сегодня на ринг выйдут Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Владислава Кухта, Римма Волосенко, Милана Сафронова, Марина Вольнова, Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева.
Ранее без борьбы в финал вышла Валентина Хальзова (до 69 килограммов).