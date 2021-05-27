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27 мая, источник: Vesti.kz

Казахстанка Алуа Балкибекова вышла в финал чемпионата Азии по боксу

Она билась с соперницей из Индии.

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Казахстанка Алуа Балкибекова победила Монику из Индии в полуфинале весовой категории до 48 килограммов на чемпионате Азии по боксу в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанка все раунды провела активно, чаще нанося точные удары. Как итог, судьи отдали победу Балкибековой — 5:0 (30−27, 29−28, 30−27, 30−27, 29−28).

Также сегодня на ринг выйдут Назым Кызайбай, Дина Жоламан, Владислава Кухта, Римма Волосенко, Милана Сафронова, Марина Вольнова, Фариза Шолтай и Ляззат Кунгейбаева.

Ранее без борьбы в финал вышла Валентина Хальзова (до 69 килограммов).

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