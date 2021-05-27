Двукратная чемпионка мира из Казахстана трижды отправила соперницу к нокдаун и вышла в финал ЧА по боксу

Казахстанка Назым Кызайбай уверенно прошла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае.

В полуфинале казахстанка выиграла у Надеки Пушпакумари (Шри-Ланка). Бой завершился в первом раунде, в ходе которого Кызайбай трижды отправила соперницу в нокдаун. После третьего поединок остановили.

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов) и Алуа Балкибекова победила Монику из Индии, а вот.