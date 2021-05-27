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27 мая, источник: Vesti.kz

Двукратная чемпионка мира из Казахстана трижды отправила соперницу к нокдаун и вышла в финал ЧА по боксу

Бой завершился в первом раунде.

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Казахстанка Назым Кызайбай уверенно прошла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае.

В полуфинале казахстанка выиграла у Надеки Пушпакумари (Шри-Ланка). Бой завершился в первом раунде, в ходе которого Кызайбай трижды отправила соперницу в нокдаун. После третьего поединок остановили.

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов) и Алуа Балкибекова победила Монику из Индии, а вот.

Напомним, 27-летняя Кызайбай становилась чемпионкой мира в 2014-м и 2016-м годах. Обе золотые медали она выигрывала в весе до 48 килограммов.

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