Чемпионка мира из Казахстана проиграла бой за выход в финал чемпионата Азии по боксу

Представительница сборной Казахстана по боксу Дина Жоламан проиграла Сакши из Индии в полуфинале чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в весовой категории до 54 килограммов прошел три раунда, по итогам которых победила Сакки со счетом 3:2 (27−30, 30−27, 29−28, 28−29, 28−29).

Таким образом, Жоламан стала бронзовым призером турнира.