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27 мая, источник: Vesti.kz

Чемпионка мира из Казахстана проиграла бой за выход в финал чемпионата Азии по боксу

Поединок продлился все три раунда.

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Представительница сборной Казахстана по боксу Дина Жоламан проиграла Сакши из Индии в полуфинале чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой в весовой категории до 54 килограммов прошел три раунда, по итогам которых победила Сакки со счетом 3:2 (27−30, 30−27, 29−28, 28−29, 28−29).

Таким образом, Жоламан стала бронзовым призером турнира.

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов) и Назым Кызайбай (до 51 килограмма). Причем Хальзова сделала это без борьбы.
Далее на ринг выйдут от Казахстана.

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