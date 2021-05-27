Чемпионка мира из Казахстана проиграла бой за выход в финал чемпионата Азии по боксу
Поединок продлился все три раунда.
Поединок продлился все три раунда.
Представительница сборной Казахстана по боксу Дина Жоламан проиграла Сакши из Индии в полуфинале чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой в весовой категории до 54 килограммов прошел три раунда, по итогам которых победила Сакки со счетом 3:2 (27−30, 30−27, 29−28, 28−29, 28−29).
Таким образом, Жоламан стала бронзовым призером турнира.
Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов) и Назым Кызайбай (до 51 килограмма). Причем Хальзова сделала это без борьбы.
Далее на ринг выйдут от Казахстана.