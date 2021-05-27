Определилась четвертая финалистка чемпионата Азии по боксу от Казахстана

Казахстанская боксерша Владислава Кухта победила Жайсмин из Индии в бою за выход в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов) и Назым Кызайбай (до 51 килограмма). А вот Дина Жоламан, выступавшая в весе до 54 килограммов, проиграла в полуфинале Сакши из Индии и стала бронзовой призеркой турнира.