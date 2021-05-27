Казахстанская боксерша выиграла бой с нокдауном и пробилась в финал ЧА в Дубае

Казахстанка Римма Волосенко вышла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов она прошла Симранжит Батх из Индии — 5:0 (30−26, 30−27, 30−27, 30−27, 30−25).

Волосенко устроила настоящую рубку на ринге, уверенно забрав все раунды. Более того, в заключительной 3-минутке сопернице отсчитали нокдаун.