Казахстанская боксерша выиграла бой с нокдауном и пробилась в финал ЧА в Дубае
Получилась настоящая рубка.
Получилась настоящая рубка.
Казахстанка Римма Волосенко вышла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории до 60 килограммов она прошла Симранжит Батх из Индии — 5:0 (30−26, 30−27, 30−27, 30−27, 30−25).
Волосенко устроила настоящую рубку на ринге, уверенно забрав все раунды. Более того, в заключительной 3-минутке сопернице отсчитали нокдаун.
Ранее в финал вышли Валентина Хальзова (до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Назым Кызайбай (до 51 килограмма), Владислава Кухта (до 57 килограммов). А вот Дина Жоламан, выступавшая в весе до 54 килограммов, проиграла в полуфинале Сакши из Индии и стала бронзовой призеркой турнира.