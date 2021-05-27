Чемпионка мира из Казахстана деклассировала хозяйку ринга в первом раунде и вышла в финал ЧА-2021

Представительница сборной Казахстана Ляззат Кунгейбаева, выступающая в весовой категории свыше 81 килограмма, достаточно уверенно взяла верх над Ханан Аль-Зеюди из ОАЭ в полуфинале чемпионата Азии по боксу в Дубае, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже в первом раунде она отправила хозяйку ринга в нокдаун. Позже Ляззат продолжила избивать соперницу, вследствие чего рефери ничего не оставалось кроме, как остановить поединок за явным преимуществом Кунгейбаевой.

Ранее путевки в финал завоевали Валентина Хальзова (без борьбы, до 69 килограммов), Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Назым Кызайбай (до 51 килограмма), Владислава Кухта (до 57 килограммов), Римма Волосенко (до 60 килограммов), Милана Сафронова (до 64 килограммов), Фариза Шолтай (до 81 килограмма). А вот Дина Жоламан (до 54 килограммов) и Марина Вольнова (до 75 килограммов) выбыли из борьбы за «золото».