Казахстан обошел Узбекистан, или как распределились первые финалисты чемпионата Азии по боксу
За «золото» поборются четыре страны.
За «золото» поборются четыре страны.
Женская сборная Казахстана наибольшим количеством участниц вышла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае, передает корреспондент Vesti.kz. Еще две боксерши финишировали с бронзовыми медалями.
В тройку сильнейших сборных вошли еще Узбекистан и Индия, а одна участница представит в финале Индонезию.
Медальный зачет чемпионата среди женщин
Финалисты
1. Казахстан — восемь спортсменок.
2. Узбекистан — шесть спортсменок.
3. Индия — пять спортсменок.
4. Индонезия — одна спортсменка.
Бронзовые медали
1. Индия — пять спортсменок.
2. Монголия — три спортсменки.
3−5. Таджикистан, Казахстан, Узбекистан — по две спортсменки.
6−9.
Добавим, что 28 мая пройдут полуфинальные поединки среди мужчин — в эту стадию состязания пробились шесть казахстанских боксеров. За «золото» женщины поборются 30 мая, а мужчины — 31 числа.