Казахстан обошел Узбекистан, или как распределились первые финалисты чемпионата Азии по боксу

Женская сборная Казахстана наибольшим количеством участниц вышла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае, передает корреспондент Vesti.kz. Еще две боксерши финишировали с бронзовыми медалями.

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В тройку сильнейших сборных вошли еще Узбекистан и Индия, а одна участница представит в финале Индонезию.

Медальный зачет чемпионата среди женщин

Финалисты

1. Казахстан — восемь спортсменок.

2. Узбекистан — шесть спортсменок.

3. Индия — пять спортсменок.

4. Индонезия — одна спортсменка.

Бронзовые медали

1. Индия — пять спортсменок.

2. Монголия — три спортсменки.

3−5. Таджикистан, Казахстан, Узбекистан — по две спортсменки.

6−9. Шри-Ланка, Филиппины, Кувейт и ОАЭ — по одной спортсменке.