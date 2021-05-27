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27 мая, источник: Vesti.kz

Казахстан обошел Узбекистан, или как распределились первые финалисты чемпионата Азии по боксу

За «золото» поборются четыре страны.

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Женская сборная Казахстана наибольшим количеством участниц вышла в финал чемпионата Азии по боксу в Дубае, передает корреспондент Vesti.kz. Еще две боксерши финишировали с бронзовыми медалями.

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В тройку сильнейших сборных вошли еще Узбекистан и Индия, а одна участница представит в финале Индонезию.

Медальный зачет чемпионата среди женщин
Финалисты

1. Казахстан — восемь спортсменок.
2. Узбекистан — шесть спортсменок.
3. Индия — пять спортсменок.
4. Индонезия — одна спортсменка.

Бронзовые медали
1. Индия — пять спортсменок.
2. Монголия — три спортсменки.
3−5. Таджикистан, Казахстан, Узбекистан — по две спортсменки.
6−9. Шри-Ланка, Филиппины, Кувейт и ОАЭ — по одной спортсменке.

Добавим, что 28 мая пройдут полуфинальные поединки среди мужчин — в эту стадию состязания пробились шесть казахстанских боксеров. За «золото» женщины поборются 30 мая, а мужчины — 31 числа.

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