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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

Батыр Джукембаев прошел взвешивание перед дебютным боем в США

Поединок будет рассчитан на 12 раундов.

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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18−0, 14−14 КО) и пуэрториканский панчер Сабриэль Матиас (16−1, 16 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На весах Матиас показал 63,3 килограмма, а Джукембаев — 63,4. Это будет претендентский бой из 12 раундов по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма).

Во время загрузки произошла ошибка.

По времени Нур-Султана он пройдет в воскресенье, 30 мая, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

В Казахстане его покажут в прямом эфире.

Для Джукембаева это будет дебютный поединок в США, все предыдущие он провел в Канаде.

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