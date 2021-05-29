Батыр Джукембаев прошел взвешивание перед дебютным боем в США
Поединок будет рассчитан на 12 раундов.
Поединок будет рассчитан на 12 раундов.
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18−0, 14−14 КО) и пуэрториканский панчер Сабриэль Матиас (16−1, 16 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На весах Матиас показал 63,3 килограмма, а Джукембаев — 63,4. Это будет претендентский бой из 12 раундов по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 килограмма).
По времени
В Казахстане его покажут в прямом эфире.
Для Джукембаева это будет дебютный поединок в США, все предыдущие он провел в Канаде.