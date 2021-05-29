Российский боксер Гассиев начал подготовку к следующему бою

Гассиев 31 октября прошлого года нокаутировал албанца Нури Сефери, вернувшись на ринг после более чем двухлетнего перерыва, бой прошел в супертяжелой весовой категории.. Всего на счету 27-летнего россиянина 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение.

В 2016 году Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем он провел одну успешную защиту пояса. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Позднее россиянин проиграл украинцу Александру Усику и расстался с обоими титулами.