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10:13 (мск), источник: ТАСС

Российский боксер Гассиев начал подготовку к следующему бою

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев возобновил тренировки в преддверии следующего поединка. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

«Мурат тренируется. О бое будет объявлено позднее», — сказал собеседник агентства.

Гассиев 31 октября прошлого года нокаутировал албанца Нури Сефери, вернувшись на ринг после более чем двухлетнего перерыва, бой прошел в супертяжелой весовой категории.. Всего на счету 27-летнего россиянина 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение.

В 2016 году Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем он провел одну успешную защиту пояса. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Позднее россиянин проиграл украинцу Александру Усику и расстался с обоими титулами.

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