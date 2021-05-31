18-летний казахстанский легковес проиграл действующему чемпиону из Узбекистана и завоевал «серебро» ЧА

18-летний казахстанский боксер Даниял Сабит завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Дубае (ОАЭ).

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Сегодня, 31 мая, он провел финальный бой в весовой категории до 49 килограммов, в котором встречался с Нодиржоном Мирзахмедовым. Представитель Узбекистана являлся действующим чемпионом Азии и смог защитить свой титул — он был признан победителем единогласным решением судей.

Напомним, что ранее восемь золотых медалей на турнире завоевала женская команда.