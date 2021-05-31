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31 мая, источник: Vesti.kz

18-летний казахстанский легковес проиграл действующему чемпиону из Узбекистана и завоевал «серебро» ЧА

Он первый из сборной провел финальный бой.

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18-летний казахстанский боксер Даниял Сабит завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Дубае (ОАЭ).

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Сегодня, 31 мая, он провел финальный бой в весовой категории до 49 килограммов, в котором встречался с Нодиржоном Мирзахмедовым. Представитель Узбекистана являлся действующим чемпионом Азии и смог защитить свой титул — он был признан победителем единогласным решением судей.

Напомним, что ранее восемь золотых медалей на турнире завоевала женская команда.

Также сегодня свои финальные бои за титул чемпиона Азии на турнире проведут Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Василий Левит (до 91 килограмма) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма).

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