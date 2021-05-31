Призер чемпионатов мира из Казахстана с опытом боев в профи взял «серебро» чемпионата Азии

Лидер сборной Казахстана по боксу 24-летний Абылайхан Жусупов завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Турнир проходит в Дубае (ОАЭ).

Сегодня, 31 мая, он провел финальный бой в весовой категории до 69 килограммов, который получился неоднозначным.

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Соперником Жусупова в борьбе за золотую медаль стал с Бобо-Усмон Батуров из Узбекистана. Казахстанец получил рассечение в первом раунде, из-за чего бой остановили. А судьи раздельным решением отдали победу Батурову.

Отметим, что в 2017 году Жусупов становился обладателем серебряной медали чемпионата Азии.

Он также является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2017 и 2019). Ранее боксер завоевал олимпийскую лицензию и будет представлять Казахстан на Играх в Токио. Также Жусупов уже попробовал себя в профи, где одержал победу в дебютном бою.

Напомним, что какануне восемь золотых медалей на турнире завоевала женская команда.