Засудили? Василий Левит проиграл в финале чемпионата Азии и завоевал «серебро»

Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит стал вторым на проходящем в Дубае чемпионате Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 31 мая мая, 33-летний боксер провел финальный бой в весовой категории до 91 килограмма.

Соперником одного из лидеров сборной Казахстана был Санжит из Индии, которому судьи и отдали победу раздельным решением 4:1, хотя оппонент Левита заметно устал и в целом не выглядел сильнее.

Отметим, что для казахстанца это первое «серебро» чемпионата Азии. Ранее он завоевывал «золото» в 2009, 2015 и 2017 годах, а в 2019-м стал обладателем «бронзы». Также Левит является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх-2020 в Токио.