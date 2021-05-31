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31 мая, источник: Vesti.kz

Засудили? Василий Левит проиграл в финале чемпионата Азии и завоевал «серебро»

Он встречался с соперником из Индии.

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Серебряный призер Олимпиады-2016 Василий Левит стал вторым на проходящем в Дубае чемпионате Азии по боксу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 31 мая мая, 33-летний боксер провел финальный бой в весовой категории до 91 килограмма.

Соперником одного из лидеров сборной Казахстана был Санжит из Индии, которому судьи и отдали победу раздельным решением 4:1, хотя оппонент Левита заметно устал и в целом не выглядел сильнее.

Отметим, что для казахстанца это первое «серебро» чемпионата Азии. Ранее он завоевывал «золото» в 2009, 2015 и 2017 годах, а в 2019-м стал обладателем «бронзы». Также Левит является обладателем олимпийской лицензии и будет представлять Казахстан на Играх-2020 в Токио.

Напомним, что накануне восемь золотых медалей завоевала женская команда.

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