Это провал? Как Казахстан, Узбекистан и другие команды поделили медали чемпионата Азии по боксу

Сборная Казахстана по боксу не выиграла ни одной золотой медали на чемпионате Азии по боксу, пропустив вперед не только Узбекистан, но и еще двух конкурентов, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанские боксеры были представлены в Дубае первыми номерами, но никому из них не удалось выиграть дивизион: все пятеро уступили в своих поединках. 100-процентный результат у Монголии — три финала и три «золота».