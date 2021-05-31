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31 мая, источник: Vesti.kz

Это провал? Как Казахстан, Узбекистан и другие команды поделили медали чемпионата Азии по боксу

Четыре команды выступили в финалах.

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Сборная Казахстана по боксу не выиграла ни одной золотой медали на чемпионате Азии по боксу, пропустив вперед не только Узбекистан, но и еще двух конкурентов, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские боксеры были представлены в Дубае первыми номерами, но никому из них не удалось выиграть дивизион: все пятеро уступили в своих поединках. 100-процентный результат у Монголии — три финала и три «золота».

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Медальный зачет чемпионата Азии-2021

1. Узбекистан — 6−1−3.
2. Монголия — 3−0−2
3. Индия — 1−2−2.
4. Казахстан — 0−5−1
5. Иран — 0−2−2.
6. Кыргызстан — 0−0−4.
7. Филиппины — 0−0−3.
8. Таджикистан — 0−0−2.
9. Кувейт — 0−0−1.

В категории до 49 килограммов Даниял Сабит проиграл Нодиржон Мирзахмедов из Узбекистана и стал серебряным призером турнира. Вторым в категории.

Напомним, ранее женская сборная Казахстана разгромно выиграла финалы на чемпионате Азии, отдав соперницам только две золотые медали.

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