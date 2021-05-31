Капитан сборной Казахстана Кункабаев проиграл нокаутеру из Узбекистана в финале ЧА-2021

Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном бою весовой категории свыше 91 килограмма капитан сборной Казахстана встречался с принципиальным соперником — узбеком Баходиром Жалоловым, известным своими нокаутами.

Оба боксера будут представлять свои страны на Олимпиаде в Токио и параллельно выступают в профи.

В любителях соперники до этого встречались шесть раз и в личных встречах у них ничья 3−3. Теперь же Жалолов повел в их противостоянии, выиграв финальный бой единогласным решением судей и завоевав «золото». При этом казахстанец побывал в первом раунде в нокдауне.

Напомним, что Кункабаев ранее уже дважды выигрывал «серебро» чемпионатов Азии — в 2017-м и 2019-м. В те же годы он становился вторым на чемпионатах мира.