Капитан сборной Казахстана Кункабаев проиграл нокаутеру из Узбекистана в финале ЧА-2021
Он стал серебряным призером.
Он стал серебряным призером.
Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером чемпионата Азии по боксу в Дубае (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном бою весовой категории свыше 91 килограмма капитан сборной Казахстана встречался с принципиальным соперником — узбеком Баходиром Жалоловым, известным своими нокаутами.
Оба боксера будут представлять свои страны на Олимпиаде в Токио и параллельно выступают в профи.
В любителях соперники до этого встречались шесть раз и в личных встречах у них ничья 3−3. Теперь же Жалолов повел в их противостоянии, выиграв финальный бой единогласным решением судей и завоевав «золото». При этом казахстанец побывал в первом раунде в нокдауне.
Напомним, что Кункабаев ранее уже дважды выигрывал «серебро» чемпионатов Азии — в 2017-м и 2019-м. В те же годы он становился вторым на чемпионатах мира.
Накануне восемь золотых медалей завоевала женская команда.