Казахстан или Узбекистан. Кто стал лучшим на чемпионате Азии по боксу
Пять казахстанцев боролись за «золото».
Пять казахстанцев боролись за «золото».
Пять боксеров сборной Казахстана боксировали в финале чемпионата Азии по боксу, но ни одному не удалось стать чемпионом турнира. Подробнее — в обзоре корреспондента Vesti.kz.
Помимо казахстанцев, в финальные поединки пробились боксеры Узбекистана (семь спортсменов), Монголии (три), Индии (три) и Ирана (два). Каждый из конкурентов получил своих чемпионов, кроме двух стран — это Иран и Казахстан.
Результаты финалов в мужской сетке ЧА-2021.
До 49 килограммов
Даниял Сабит (Казахстан) — Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) — 0:5. «Бронза»: Марк Лестер Дуранс (Филиппины) и Унуболд Орхонтунгалаг (Монголия).
До 52 килограммов
Амит (Индия, 1) — Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2) — 2:3.
«Бронза»: Сакен Бибосынов (Казахстан, 3) и Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4).
До 56 килограммов
Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, 1) — Харкхуу
«Бронза»: Есенбек Акылбек (Кыргызстан) Жунмилардо Огайер (Филиппины).
До 60 килограммов
Эрденебат Цендбаатар (Монголия, 1) — Даниял Шахбахш (Иран) — 5:0.
«Бронза»: Вариндер Сингх (Индия) и Абдумалик Халоков (Узбекистан).
До 64 килограммов
Шива Тапа (Индия) — Баатарсух Чинзориг (Монголия, 2) — 2:3.
«Бронза»: Элнур Абдураимов (Узбекистан) и Баходур Усмонов (Таджикистан, 1).
До 69 килограммов
«Бронза»: Баттумур Мишеелт (Монголия) и Викаш Кришан (Индия).
До 75 килограммов
Абильхан Аманкул (Казахстан) — Саиджамшит Джафаров (Узбекистан) — 1:4.
«Бронза»: Эумир Феликс Марсиал (Филиппины, 1) и Зейдшахин Моусави (Иран, 2).
До 81 килограмма
Мейсам Гешлаги (Иран) — Дилшодбек Рузметов (Узбекистан, 2) — 2:3.
«Бронза»: Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) и Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).
До 91 килограмма
Василий Левит (Казахстан, 1) — Санжит (Индия, 2) — 1:4.
«Бронза»: Рустам Ырысбек Уулу (Кыргызстан) и Санжар Турсунов (Узбекистан, 3).
Свыше 91 килограмма
Баходир Жалолов (Узбекистан, 1) — Камшыбек Кункабаев (Казахстан, 2) — 5:0.
«Бронза»: Пуриа Амири (Иран) — Абдулрахман Аланзи (Кувейт).
Напомним, ранее женская сборная Казахстана разгромно выиграла финалы на чемпионате Азии, отдав соперницам только две золотые медали.
Жигер Абенов