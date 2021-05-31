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31 мая, источник: Vesti.kz

Казахстан или Узбекистан. Кто стал лучшим на чемпионате Азии по боксу

Пять казахстанцев боролись за «золото».

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Пять боксеров сборной Казахстана боксировали в финале чемпионата Азии по боксу, но ни одному не удалось стать чемпионом турнира. Подробнее — в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Помимо казахстанцев, в финальные поединки пробились боксеры Узбекистана (семь спортсменов), Монголии (три), Индии (три) и Ирана (два). Каждый из конкурентов получил своих чемпионов, кроме двух стран — это Иран и Казахстан.

Результаты финалов в мужской сетке ЧА-2021.

До 49 килограммов

Даниял Сабит (Казахстан) — Нодиржон Мирзахмедов (Узбекистан) — 0:5. «Бронза»: Марк Лестер Дуранс (Филиппины) и Унуболд Орхонтунгалаг (Монголия).

До 52 килограммов

Амит (Индия, 1) — Шахобидин Зоиров (Узбекистан, 2) — 2:3.
«Бронза»: Сакен Бибосынов (Казахстан, 3) и Асет Усеналиев (Кыргызстан, 4).

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До 56 килограммов

Миразизбек Мирзахалилов (Узбекистан, 1) — Харкхуу Энх-Амар (Монголия, 2) — 2:3.
«Бронза»: Есенбек Акылбек (Кыргызстан) Жунмилардо Огайер (Филиппины).

До 60 килограммов

Эрденебат Цендбаатар (Монголия, 1) — Даниял Шахбахш (Иран) — 5:0.
«Бронза»: Вариндер Сингх (Индия) и Абдумалик Халоков (Узбекистан).

До 64 килограммов

Шива Тапа (Индия) — Баатарсух Чинзориг (Монголия, 2) — 2:3.
«Бронза»: Элнур Абдураимов (Узбекистан) и Баходур Усмонов (Таджикистан, 1).

До 69 килограммов

Бобо-Усмон Батуров (Узбекистан, 1) — Абылайхан Жусупов (Казахстан, 2) — 4:1 (остановлен в первом раунде из-за рассечения).
«Бронза»: Баттумур Мишеелт (Монголия) и Викаш Кришан (Индия).

До 75 килограммов

Абильхан Аманкул (Казахстан) — Саиджамшит Джафаров (Узбекистан) — 1:4.
«Бронза»: Эумир Феликс Марсиал (Филиппины, 1) и Зейдшахин Моусави (Иран, 2).

До 81 килограмма

Мейсам Гешлаги (Иран) — Дилшодбек Рузметов (Узбекистан, 2) — 2:3.
«Бронза»: Эркин Абдылбек Уулу (Кыргызстан) и Шаббос Негматуллоев (Таджикистан).

До 91 килограмма

Василий Левит (Казахстан, 1) — Санжит (Индия, 2) — 1:4.
«Бронза»: Рустам Ырысбек Уулу (Кыргызстан) и Санжар Турсунов (Узбекистан, 3).

Свыше 91 килограмма

Баходир Жалолов (Узбекистан, 1) — Камшыбек Кункабаев (Казахстан, 2) — 5:0.
«Бронза»: Пуриа Амири (Иран) — Абдулрахман Аланзи (Кувейт).

Напомним, ранее женская сборная Казахстана разгромно выиграла финалы на чемпионате Азии, отдав соперницам только две золотые медали.

Жигер Абенов

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