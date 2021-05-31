Казахстан или Узбекистан. Кто стал лучшим на чемпионате Азии по боксу

Пять боксеров сборной Казахстана боксировали в финале чемпионата Азии по боксу, но ни одному не удалось стать чемпионом турнира. Подробнее — в обзоре корреспондента Vesti.kz.

Помимо казахстанцев, в финальные поединки пробились боксеры Узбекистана (семь спортсменов), Монголии (три), Индии (три) и Ирана (два). Каждый из конкурентов получил своих чемпионов, кроме двух стран — это Иран и Казахстан.