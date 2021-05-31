Неплохие призовые, или сколько заработали боксеры сборной Казахстана за медали чемпионата Азии

Победители и призеры чемпионата Азии по боксу из сборной Казахстана получат двойные призовые — от КФБ и АИБА, сообщает корреспондент Vesti.kz.





В общей сумме две команды по итогам турнира в Дубае заработали 230 тысяч долларов.

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Женская сборная, которая выиграла восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, получит 175 тысяч долларов — по 87,5 тысячи от каждой из организаций.





Так, в команде восемь боксерш стали чемпионками. Это Алуа Балкибекова (48 килограммов), Назым Кызайбай (51 килограмм), Дина Жоламан (54 килограмма), Римма Волосенко (60 килограммов), Милана Сафронова (64 килограмма), Валентина Хальзова (69 килограммов) и Фариза Шолтай (81 килограмм). Каждая из них заработала за медаль по 20 тысяч долларов — десять от КФБ и десять от АИБА. Владислава Кухта (57 килограммов) выиграла «серебро», ее призовые составляют десять тысяч долларов (5+5), а Марина Вольнова (75 килограммов) стала третьей и получит пять тысяч долларов (2,5+2,5).





У мужской сборной, которая осталась без золотых медалей, призовые гораздо скромнее — на всех 55 тысяч долларов. По десять тысяч долларов (5+5) заработали боксеры, завоевавшие серебряные медали, это Даниял Сабит (49 килограммов), Абылайхан Жусупов (69 килограммов), Абильхан Аманкул (75 килограммов), Василий Левит (91 килограмм) и Камшыбек Кункабаев (+91 килограмм). И пять тысяч (2,5+2,5) получит Сакен Бибосынов (52 килограмма) за «бронзу».