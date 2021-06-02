Жанибек Алимханулы собрался отобрать у Головкина бой с чемпионом мира
Казахстанец поднимется в ринг в июне.
Казахстанец поднимется в ринг в июне.
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) хочет провести бой с чемпионом WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО), с которым в декабре планировал встретиться Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО). По этому поводу он обратился к своему известному промоутеру, сообщает корреспондент Vestii.kz.
«Боб Арум, Top Rank, организуйте мне бой с Муратой в сентябре. Я собираюсь побить его и выиграть в Вегасе. А в декабре у нас будет
Напомним, что Алимханулы ближайший поединок проведет 26 июня с американцем Робом Брантом (26−2, 18 КО). Поединок будет рассчитан на десять раундов и пройдет в
Что касается Головкина, то он планирует провести два боя в 2021 году, один из них с Муратой 31 декабря. В декабре GGG нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.