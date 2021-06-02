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2 июня, источник: Vesti.kz

Жанибек Алимханулы собрался отобрать у Головкина бой с чемпионом мира

Казахстанец поднимется в ринг в июне.

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Источник: AFP 2021

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) хочет провести бой с чемпионом WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО), с которым в декабре планировал встретиться Геннадий Головкин (41−1−1, 36 КО). По этому поводу он обратился к своему известному промоутеру, сообщает корреспондент Vestii.kz.

«Боб Арум, Top Rank, организуйте мне бой с Муратой в сентябре. Я собираюсь побить его и выиграть в Вегасе. А в декабре у нас будет матч-реванш в Японии. Потом мы получим все пояса! 26 июня? Легкий бой!», — написал Алимханулы в Twitter.

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Напомним, что Алимханулы ближайший поединок проведет 26 июня с американцем Робом Брантом (26−2, 18 КО). Поединок будет рассчитан на десять раундов и пройдет в Лас-Вегасе (США) в рамках вечера бокса, где главным станет противостояние украинца Василия Ломаченко (14−2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19−1, 13 КО).

Что касается Головкина, то он планирует провести два боя в 2021 году, один из них с Муратой 31 декабря. В декабре GGG нокаутировал поляка Камила Шеремету (21−1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

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